Natteforhandlinger i Luxembourg endte med en begmand til klimaet

Der bliver færre og færre landmænd, så hvorfor er den landbrugsreform, som forhandles netop nu, så vigtig?

Kort sagt, fordi landbruget stadig er den store post på EU’s budget. Bevares, støtten til landbruget er blevet beskåret i EU’s kommende syvårs budget, men landbruget fylder stadig, trods alle ordene om moderne politikker, om klima og digital omstilling, en tredjedel af EU-budgettet.

Politisk set er landbrugspolitikken også central. Det er her, hensynet til klimaet for alvor kolliderer med hensynet til erhvervslivet. Ikke bare til den enkelte landmænd, dem er der blevet færre af, og så mange arbejdspladser er der heller ikke i det primære landbrug, men der er arbejdspladser i følgeindustrierne, og på eksportmarkederne er landbruget stadig en sværvægter. Det er benhård business over for politiske klimamål.

Hvad er hovedpointerne i aftalen, som ministrene forhandlede i Luxembourg?

At den store del af landbrugsstøtten, den såkaldte søjle 1, fremover skal besluttes ude i det enkelte land. Ikke af fælles EU-forordninger som hidtil, hvor EU har lagt mål for støtten, og så har landmanden fået pengene direkte. Fremover skal hvert land indsende en strategi til EU-kommissionen, som så godkender den og sender pengene. De gode ord bag det er selvbestemmelse og decentralisering. Så det enkelte land kan tilrettelægge sin landbrugsproduktion efter lokale forhold.

Den fæle bagside er, at lande, der i forvejen halter efter på klimaområdet, nu selv kan sætte farten. Og ikke behøver at sætte den op.

En anden hovedpointe er de såkaldte »eco-schemes«, som er støtte, der gives direkte til klimavenlige formål. Det skal også besluttes ude i det enkelte land, men i løbet af natten lykkedes det for de mere grønne lande, heriblandt Danmark, at sikre, at 20 procent af EU-støtten skal gå til grønne formål. Eller sagt på en anden måde: 80 procent behøver ikke at gøre det.

Hvordan spiller det sammen med de klimamål, EU har i Green Deal?

Det spiller ikke sammen. Landbrugsreformen, der blev foreslået i 2018 og forhandles nu, afspejler ikke Green Deal, som blev fremlagt i december 2019 efter et parlamentsvalg med klima på dagsordenen og efter en række klimavalg rundt om i Europa. Green Deal, som skal gøre EU klimaneutralt i 2050 som det første kontinent overhovedet, og lige nu diskuterer stats- og regeringscheferne, om målet for CO 2 -udledning i 2030 skal være »mindst 55 procent«. Til sammenligning viser tal fra EU’s Miljøagentur i København, at landbruget kun har begrænset sin CO 2 -udledning med 0,4 procent fra 2008 til 2018.

Hvordan er reaktionerne på reformen?

De afspejler meget godt resultatet. Fra de grønne ngo’er og fra den Grønne gruppe i EU-parlamentet er skuffelsen stor. Her peges på, at reformen burde have været sendt tilbage til EU-kommissionen, fordi den ikke afspejler Green Deal. De klimamål, der i reformen, kaldes for grønvaskning med et låneord fra bankernes hvidvask.

Omvendt taler dansk landbrugs førstemand, Martin Merrild, om et højt grønt ambitionsniveau. Han er moderat positiv, er glad for, at ministrene endelig blev enige, og ser tydeligvis ingen store farer for dansk landbrug i den aftale, ministrene indgik om natten.

Hvad kæmpede Danmark for?

Det såkaldte bruttoareal-model, hvor en landmand fremover kan beholde sin støtte, selvom noget af marken bliver brugt til vandhuller eller beplantning. Det var et ønske fra landbrugsminister Mogens Jensen side. Han var også tilfreds med, at 20 procent skal gå til grønne projekter, men erkendte også i de tidlige morgentimer, at det var for lidt. Derfor håber han på, at EU-parlamentet kan hjælpe i det videre forløb.

Okay. Hvornår bliver reformen så til virkelighed?

Det varer et stykke tid. For natteforhandlingerne i Luxembourg var kun en del af første halvleg, den anden del foregår i EU-parlamentet, som stemmer deres over 1.000 ændringsforslag igennem hele ugen. I morgen stemmer de for eksempel, om det skal være tilladt at bruge ’kød’-ord som burger og pølse om retter, der er lavet af grøntsager. For eksempel en veggieburger.

Når de er færdige – og også her er der skillelinjer mellem klima, erhverv og arbejdspladser – skal parlamentet, sammen med kommissionen og ministerrådet gå i den såkaldte trilog. Når de bliver enige her, er der en reform. Den forventes først til foråret og skal først træde i kraft i 2023.