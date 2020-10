Tre unge kvinder fortæller om sexisme i ungdomspartierne »Jeg kan føle mig lidt overvåget af de lidt ældre kvinder«

Sarah Kjær-Pedersen, 20, afdelingsformand DSU Øresundskysten:

»Jeg har aldrig oplevet en krænkende kultur blandt mine jævnaldrende i DSU. Jeg deltager jævnligt i nationale arrangementer og tager på kursusweekender med overnatning, hvor vi fester med øl. Og jeg har aldrig oplevet noget grænseoverskridende. Til gengæld har jeg hørt mange historier fra folk, der er bare en smule ældre end mig, og som måske sidder på tunge poster. De har oplevet det. Men jeg tror, der allerede er sket et generationsskifte«.

»Jeg var på et tidspunkt til julefrokost i DSU, hvor jeg talte megagodt med nogle fyre, der var lidt ældre end mig. En kvinde, der også var lidt ældre, kom hen og sagde: »Hvis du ikke har lyst til at tale med dem, skal du ikke gøre det«. Jeg svarede, at vi havde det hyggeligt og sjovt. Så sagde hun, at fordi jeg var ung og ny, ville mange af mændene gerne have min opmærksomhed, og det behøvede jeg altså ikke deltage i. Senere på aften havde jeg drillet en fyr og slået ham bagi, da han stod lænet ind over et poolbord. Det var sjovt, fordi jeg var lidt fuld, og vi kendte hinanden i forvejen. Bagefter slog han mig bagi. Det så den samme lidt ældre kvinde, og hun henvendte sig til ledelsen og anmeldte fyren. Men det var jo en helt misforstået udlægning. Og jeg følte, at hun behandlede mig som en, der ikke selv var i stand til at sige fra, som om jeg var helt hjælpeløs. Den form for politisk korrekthed er faktisk ubehagelig. Jeg kan føle mig lidt overvåget af de lidt ældre kvinder, som nok selv har været helt unge i politik på et tidspunkt, hvor de oplevede grænseoverskridende adfærd«.

Hvad er det for et fællesskab, du oplever i DSU?

»Jeg kommer fra et gymnasium i Nordsjælland, hvor der mangler plads til forskellighed. I DSU er vi mennesker i alle farver, folk med autisme, folk med talebesvær, folk med alle mulige interesser og uddannelser, alle typer. Det kan jeg godt lide, det er ikke fancy-pancy«.

Hvordan stiger man i hierarkiet i DSU?

»Det betyder enormt meget at være et rart menneske. Og så handler det om, hvorvidt man er aktiv, skriver et debatindlæg, om man producerer noget«.

Er der forskel på, hvordan mænd og kvinder stiger i hierarkiet?

»Der er jo nok nogle forskelle. Jeg kan bare ikke lige se, hvad det skulle være. Altså, hvis man siger sin mening – og er rar – det gælder jo både for mænd og kvinder – så er det det, der tæller«.

Foto: Privatfoto

Josephine Christensen. 19 år, formand for SF Ungdom Randers:

»Jeg kan ikke sige, at der ikke har været nogen overgreb i SF Ungdom, men jeg har ikke hørt om det eller oplevet det«, siger Josephine Christensen, der heller ikke genkender billedet fra andre partier med blandt andet nedladende slagsange:

»Vores traditioner går mere på jokes om partiets kommunistiske baggrund end forskel på kvinder og mænd«.

»Vi er jo et feministisk ungdomsparti. På vores sommerlejr har vi en feministisk opvarmningsøvelse, hvor man taler om grænser. Vi er mange forskellige personer, så vi taler også om, hvordan man ytrer sin mening og kan være uenig uden at være ubehagelig. Det, tænker jeg, er med til, at der ikke har været noget«.

Josephine Christensen har været aktiv i SF Ungdom siden 2017. I perioder har hun brugt tid på ungdomspolitik næsten hver dag, og hun har fået nogle af sine tætteste venner her.

»Man får et andet fællesskab af at udveksle holdninger. Du møder også mange mennesker, du måske ikke ville være gået hen til på gaden og startet en samtale med«.

Derfor kan hun godt forstå, hvis man bliver i ungdomspolitik, selvom man har haft en grænseoverskridende oplevelse.

»For nogle er ungdomspolitik deres trygge sted. Det er ikke ligesom at finde en anden spejdergruppe. Hvis man går ud, giver man også lidt op på at ytre sin politiske holdning, som man har været glad for«.

Flere af historierne, som kvinderne beskriver for TV 2, involverer alkohol og fester. På SFU Randers’ hjemmeside står fester nævnt sammen med aktioner og oplæg, som man kan deltage i som medlem.

Kan man ikke undvære fest i et ungdomsparti?

»Alt skal ikke handle om politik. Så kan det blive meget tungt. Fest er vigtigt for at skabe et tættere bånd. Man kunne måske godt fjerne alkohol, men det er jo også sådan, man er sammen med sine andre venner«.

Foto: Privatfoto

Emma-Maia Toft-Jacobsen, 19 år, bestyrelsesmedlem i Konservativ Ungdom København:

»Jeg finder et fællesskab, som jeg hverken har kunne finde på arbejde, uddannelse eller i en sportsforening«.

Sådan lyder Emma-Maia Toft Jacobsens grund til at være med i Konservativ Ungdom. Her føler hun, at der er mulighed for at gøre en forskel og påvirke politikken både i ungdomspartiet og moderpartiet.

»Politik er sindssygt vigtigt at engagere sig i«.

Til daglig studerer hun service management på CPH Business og skulle egentlig have været praktik i udlandet lige nu, men corona kom i vejen, og i stedet er hun i dag i praktik hos Konservativ Ungdom, hvor hun samtidig er en del af bestyrelsen. Tidligere har hun været en del af Alternativet Ungdom og Danske Gymnasieelevers Sammenlutning.

Hun synes, at historierne om forskellige unge kvinders oplevelser i ungdomspartier er forfærdelige, men hun genkender dem ikke selv.

»Det er ikke en kultur, som jeg har mødt. Festkulturen er god. Vi har blandt andet et landsråd hvert år, hvor der indgår en gallafest og en årlig julefrokost. Det er noget, mange glæder sig til, og som vi snakker om længe efter«.

Samtidig mener hun, at der i partiet er gode muligheder for at fortælle om oplevelser med sexisme og krænkelser, hvis man skulle blive udsat for det.

»Det er noget, ledelsen tænker meget over. Vi har en tillidsrepræsentant, er i gang med at lave undersøgelser og har en uvildig advokat, som skal undersøge kulturen internt. Så hvis man ikke føler sig tryg ved ledelsen, kan man gå til den advokat. Der bliver meldt klart ud«.

Hvornår undersøgelsen er sat i værk, ved hun ikke.