Hård kritik af klimakompensation: Sådan risikerer Shell at øge CO2-udledningen

Når bilister med en halvtom benzintank i disse dage svinger ind på landets Shell-tankstationer, bliver de mødt af en klar opfordring til at klimakompensere deres benzin eller diesel.

»Sig ja til at CO2-kompensere dit brændstof«, står der på meterhøje plakater ved Shells tanke.

Ved blot at betale mellem 15 og 18 øre ekstra for benzinen per liter, lover Shell, at bilisternes udledning af de skadelige klimagasser bliver neutraliseret.