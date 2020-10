6 københavnere om det nye krav om mundbind: »Jeg gør det mest, fordi alle andre gør det – og fordi vi skal«

Hvordan har det været at skulle huske mundbind i dag?

Axel: Det har været svært. Børn under 12 år skal ikke have mundbind på, men alle siger, at jeg skal alligevel. Når jeg er gået ind i en butik, så tror de, at jeg er ældre, fordi jeg er høj. Men jeg er jo kun 7 år, så det skal jeg faktisk ikke alligevel.

Camilla: Jeg synes ikke, at det er så svært at huske. Jeg har to mundbind i tasken, så når man har det på sig hele tiden, er det nemt nok. Det er blevet en vane nu.