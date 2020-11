Risikerer firedobbelt straf: 57-årig dømt for grov svindel med hjælpepakker

En 57-årig mand er kendt skyldig i grov svindel med de statslige hjælpepakker, der har til formål at holde hånden under virksomheder i forbindelse med coronapandemien.

Desuden er han kendt skyldig i grov dokumentfalsk.

Det har Københavns Byret mandag afgjort, oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) i en pressemeddelelse.

Manden fra København fik uberettiget udbetalt mere end 1,6 millioner kroner.

Til svindlen havde den 57-årige brugt falske ansættelseskontrakter, givet forkerte oplysninger om aflyste arrangementer samt givet vildledende informationer om virksomheders omsætning.

Manden var tiltalt for blandt andet at have søgt lønkompensation til 17 forskellige medarbejdere fordelt på et driftsselskab og fire foreninger.

Selskabet og foreningerne beskæftiger sig blandt andet med tv-udsendelser og import af olivenolie.

Det er en dommer ved Københavns Byret, der har kendt den 57-årige skyldig i samtlige anklager.

Straffen kan firedobles

To af forholdene drejer sig om forbrydelser, der er begået, efter at et flertal i Folketinget i april vedtog markante strafskærpelser for snyd med coronahjælpepakkerne.

Det betyder, at man kan straffes op til fire gange så hårdt, hvis man har svindlet med hjælpepakkerne siden da.

Hvor lang en straf, den 57-årige bliver idømt for forbrydelsen, er endnu uvist.

Efter planen bliver der afsagt dom i sagen 25. november.

Sagen er langtfra den eneste, hvor personer anklages for på kriminel vis at udnytte hjælpepakkerne. Søik har modtaget 141 anmeldelser om svindel.

Det er både Erhvervsstyrelsen, der står for udbetaling af pengene, og Hvidvasksekretariatet, der har anmeldt sager. Hvidvasksekretariatet modtager underretninger fra banker om mistænkelige forhold.

De 141 anmeldelser drejer sig om et beløb på samlet set 48 millioner kroner.

I august blev en 29-årig mand fra Glostrup som den første dømt for denne type af svindel. Det kostede ham et år og seks måneders fængsel at søge om 427.500 kroners lønkompensation til fem opdigtede medarbejdere.

Det var mere end en fordobling af den normale straf.

For nylig skærpede Østre Landsret straffen til to år og tre måneders fængsel. Den dømte skal desuden betale en tillægsbøde på 1.275.000 kroner.

