»Jeg er ret rystet«: Ellemann afviser at haste lov om mink-udryddelse igennem

Det ser svært ud for regeringen at samle det tre fjerdedels flertal i Folketinget, det kræver, hvis den skal kunne få lov at hastebehandle et lovforslag, som skal bane mulighed for at slå samtlige mink i Danmark ihjel.

Efter at det har vist sig, at der ikke er lovhjemmel til regeringens beslutning, forsøger den nu med en hastelov at få en sådan lovhjemmel.

Men Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er langt fra overbevist om, at hans parti skal lægge stemmer til dette, som de andre borgerlige partier allerede har vendt sig imod.