Hundredvis af fugle er formentlig døde af fugleinfluenza

Der er fundet hundredvis af døde fugle ved den sydlige del af Vadehavskysten og Tøndermarsken.

Fødevarestyrelsen formoder, at de er døde af fugleinfluenzaen H5N8. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Det skyldes, at fundene kommer, samtidig med at prøver fra fire bramgæs og en hættemåge har vist, at området er ramt af den meget smitsomme influenzatype.

Der er stor risiko for, at de vilde fugle kan smitte besætninger med fjerkræ. Fødevarestyrelsen beder derfor alle om at undgå at røre ved de døde fugle.

»Fugleinfluenza er meget smitsom, og for at forebygge smitte af tamfuglene i hønsegårde og fjerkræbesætninger anbefaler vi, at man er omhyggelig med hygiejnen og vasker sit fodtøj, inden man nærmer sig en hønsegård«, siger chef for Fødevarestyrelsens VeterinærØst, Birgit Hendriksen.

Til gengæld bør man anmelde fund af døde fugle på appen FugleinfluenzaTip.

Ifølge Fødevarestyrelsen er der ikke rapporteret om smitte til mennesker med de typer af fugleinfluenza, der i øjeblikket cirkulerer i Europa.

Tidligere på måneden hævede Fødevarestyrelsen risikoniveauet for fugleinfluenza i Danmark fra ’meget lav’ til ’høj’.

Der blev samtidig indført krav om forebyggende foranstaltninger. Det betyder, at fjerkræ og andre fugle midlertidigt skal indelukkes eller overdækkes.

ritzau