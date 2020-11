41-årig Køge-borgmester bliver ny næstformand i S

Køge-borgmester Marie Stærke bliver ny næstformand i Socialdemokratiet efter den tidligere københavnske overborgmester Frank Jensens afgang på posten.

Det oplyser Socialdemokratiet

41-årige Stærke har i to omgange siddet som borgmester i Køge Kommune. Først fra 2007-2013 og igen fra 2018.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger, at hun er særdeles glad for, at Marie Stærke vil være næstformand.

»Jeg er meget glad for, at Marie har stillet sig til rådighed for partiet. Hun er en stærk ambassadør for det kommunale Danmark, og hun har en særlig viden og indsigt i den nære velfærd og i at løfte integrationsudfordringerne«, siger statsministeren i en pressemeddelelse.

Der er to næstformænd i Socialdemokratiet. Den anden næstformandsplads har fødevareminister Mogens Jensen.

ritzau