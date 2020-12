Kommunen bliver væk. Så Eva hiver igen skalpellen frem

Serie

Da hjælperne forsvandt

Coronanedlukningen i foråret ramte især mange af de over 27.000 borgere, som ifølge Danmarks Statistik modtager bostøtte ydet af en socialpædagog. Nogle skal have en plan til at få børstet tænder, mens andre får støtte i at øve sig i at åbne døren og tage et skridt over dørkarmen uden at få et angstanfald. Normalt kommer bostøtten hjem til borgerne, men under nedlukningen fik de støtten virtuelt, telefonisk eller på en gåtur. Nogle fik slet ikke bostøtte.

I fire kapitler kan du møde fire borgere med kognitivt eller psykisk handikap, som måneder efter stadig lider under eftervirkningerne af den turbulente tid, hvor deres støtter og hjælpere pludselig forsvandt.

