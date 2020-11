Mogens Jensen trækker sig

Det tog en vis tid, men nu tager fødevareministeren konsekvensen af sin udskældte håndtering af minksagen.

»Det er min klare vurdering, at jeg ikke længere har den fornødne opbakning blandt Folketingets partier, og derfor har jeg i dag meddelt statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen«, siger Mogens Jensen til DR.

Ministerafgangen var ventet. Både oppositionen og flere støttepartier har været utilfredse med hans håndtering af minksagen, hvor regeringen beordrede alle minkbesætninger slået ned - helt uden lovgrundlag. De borgerlige har kritiseret hans forsøg på efterfølgende at få hastegodkendt en lovgivning, der på efterbevilling tillader ordren. Og støttepartierne de radikale og Enhedslisten har skældt ud over, at ministeren har handlet for sent og for langsomt, da der endelig blev reageret.

»Det står helt klart, at der er begået fejl i mit ministerium«, erkender han ifølge tv-stationen.

Hans afgang fra posten kommer kort før offentliggørelsen af en redegørelse om forløbet, der er bebudet senere i dag. Der vil blive set nærmere på den omstændighed, at ordren blev givet uden lovhjemmel, men også på den omstændighed, at minksmitten var kendt længe inden der blev handlet og på kritikken af de oprindelige tilkendegivelser om farligheden ved coronasmitte i mink.