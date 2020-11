Restriktioner ophæves: Nordjyder kan igen bevæge sig frit

Restriktionerne i Vendsyssel og Vesthimmerland ophæves i løbet af i dag og i morgen.

Det oplyser flere borgmestre ifølge DR.

Brønderslevs borgmester oplyser, at der atter åbnes for erhvervslivet fra klokken 10.00 og at borgerne atter må krydse kommunegrænserne - dog gerne med omtanke og påpasselighed i forhold til smittespredning.

Fra i morgen fredag må restauranter og cafeer atter være åbne. Og restriktionerne i den kollektive trafik er også fjernet fra i morgen. Gymnasieelever får fra mandag atter lov at møde op på deres uddannelsesinstitutioner.

Minkvirus-smitten er væk

Ifølge regionalavisen Nordjyske ophæves restriktionerne efter et møde mellem borgmestrene og sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Her kom det frem, at der er foretaget omkring 73.000 coronatest og at ingen af dem har påvist den Cluster 5-corona, der var den oprindelige begrundelse for at lukke regionen ned. Det er en variant af sygdommen, der er påvist hos mink og som til at begynde med gav frygt for effekten af kommende vacciner.