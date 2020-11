Københavns Kommune vil spare på hjælperordning: Politiker skal redegøre for antal minutter i bad og på toilet

»Vi ønsker en oversigt over, hvordan din hjælp ser ud ... fx hjælp til personlig pleje fra kl. 8-10 – herunder oplysninger om, hvad indgår i denne ... (fx bad, toiletbesøg m.m. samt varigheden) ... Vi ønsker ligeledes oplyst, om du fx tager et hvil i løbet af dage i forhold til din aktuelle bevilling samt varigheden og tidspunktet for sådan et hvil«.

Sådan skriver Københavns Kommune Borgercenter Handicap denne fredag morgen til Sif Holst, en højtprofileret politiker på handikapområdet. Hun er diagnosticeret med Ehlers-Danlos Syndrom og Fibromyalgi.

I brevet står videre, at hvis kommunen ikke har et skema fra hendes hånd mandag morgen, så vil de fjerne den hjælp, såkaldt Borgerstyret Personlig Assistance, hun er afhængig af for at kunne passe sit arbejde.