Få overblikket: Sådan vil politikerne hjælpe pressede virksomheder i Nordjylland

Regeringen er sammen med et politisk flertal klar til at sende en hjælpepakke afsted til syv nordjyske kommuner.

Vesthimmerland, Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt og Thisted har været ramt af en lokal nedlukning for at bremse smitte med en særlig mutation af coronavirus.

Nu er de fleste restriktioner løsnet, men det har haft konsekvenser for borgere og erhvervsliv.

Læs her, hvad hjælpepakken indeholder:

Kompensation for faste omkostninger:

Alle virksomheder i de syv nordjyske kommuner får adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger. Det sker, hvis de har en nedgang i omsætning på minimum 30 procent.

Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100 procent af de faste omkostninger.

Virksomheder med enheder kan få kompensation for faste omkostninger til den af butikkerne, der oplever et tab af omsætning på 30 procent. Det kan eksempelvis være virksomheder med butikker både inde og uden for de nedlukkede kommuner.

Virksomheder, hvis medarbejdere ikke kan komme på arbejde, som mangler vigtige leverancer eller generelt oplever produktionsnedgang, kan få kompensation.

Kompensation til blandt andet selvstændige, freelancere og kunstnere:

Alle selvstændige i de syv kommuner får adgang til kompensation. Det sker, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 procent.

Der laves en særskilt kompensationsordning for selvstændige bosat i en af de nedlukkede kommuner, der ikke kan pendle til deres forretning uden for kommunerne.

Der gives kompensation til selvstændige uden for de syv kommuner, hvis de kan sandsynliggøre, at et tab i indtægt skyldes restriktionerne.

Hjælp til udsatte borgere:

Der afsættes 7,5 millioner kroner til en ensomhedspulje. Den skal modvirke ensomhed blandt borgere i de syv kommuner.

Der sættes 1,4 millioner kroner af til uddeling af mad til sårbare familier.

Anden kompensation:

Der afsættes en pulje på 15 millioner kroner til delvis dækning af virksomhedernes udgifter til betaling af bod og dagbøder i for eksempel byggesager.

For at genstarte turismen styrkes markedsføringen af Nordjylland som destination med 5 millioner kroner.

Kilde: Erhvervsministeriet.

ritzau