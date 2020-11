»Når Christiansborg ikke vil komme til os, må vi jo komme til dem«

Wauw!«, »wauw!«, »wauw!«. En lille dreng presser sit hoved mod metalhegnet og råber sit imponerede udbrud, hver gang en traktor ruller forbi ham. Bag drengen står hans knap så imponerede mor og skutter sig i den råkolde novembervind, der har frit spil herude på spidsen af Langelinie.

Kortegen af traktorer, der er kommet til København for at protestere mod regeringens håndtering af minksagen, er endnu så lang, at man ikke kan se enden på den, og efter et par minutter mister moren tålmodigheden og prøver at trække sønnen videre. Hans jubelråb bliver snart til en utilfreds gråd, som bliver overdøvet af jubelråb, dyt og lyden af store dieselmotorer.

For at mindske generne for hovedstadens trafikanter har politiet opdelt den store traktorprotest i tre korteger: en gruppe fra Sydsjælland, Nordsjælland og en sidste, som også er den største, fra Jylland, Fyn og Vestsjælland. I alt omkring 500 traktorer. Den første gruppe, der talte lidt over 100 traktorer fra Sydsjælland, ankom allerede midt på formiddagen.