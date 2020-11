Ligestillingsminister vil rydde op i seksuel chikane på arbejdspladserne

Efterårets heftige debat om sexisme og seksuelle krænkelser resulterer nu i forhandlinger på øverste politiske og faglige sted.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) indkalder nemlig arbejdsmarkedets parter, lønmodtagere og arbejdsgivere, til trepartsforhandlinger for at styrke indsatsen mod dårlig opførsel og decideret grænseoverskridende adfærd på landets arbejdspladser.

Parterne mødes første gang inden jul, og her er regeringen blandt andet parat til at drøfte mulighederne for at hæve de økonomiske godtgørelser og erstatninger til lønmodtagere, der har været udsat for seksuelle krænkelser.