Radikal leder presses fra alle sider i minksag

Sofie Carsten Nielsen må opgive tanken om at få indført parlamentariske undersøgelser for at komme til bunds i minksagen og i stedet sige ja til en undersøgelseskommission.

Det mener de to største partier i oppositionen, de to mindste partier i rød blok samt de radikales eget ungdomsparti.

Den radikale leder har i de seneste dage afsøgt mulighederne for at finde et flertal i Folketinget, der vil indføre parlamentariske undersøgelser, hvor Folketingets partier kan være med til at indkalde både ministre og embedsmænd til afhøringer på Christiansborg. Foreløbig uden held.