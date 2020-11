Ministerier klapper i og nægter at opklare forløbet i Mink-skandalen

Medie efter medie må forgæves indse, at ministerierne ikke ønsker at svare på opklarende spørgsmål om det forløb, der ledte op til, at regeringen udstedte en ulovlig ordre om at aflive alle mink i Danmark. Nu skal statsministeren i krydsild i folketingssalen, hvor hun er indkaldt til en hasteforespørgselsdebat klokken 13.