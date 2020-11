Nu lukker Danske Bank næsten alle sine kasser

Danske Bank vil lukke de fleste af bankens resterende kasser i sine filialer. Det oplyser banken i en pressemeddelelse. Lukningerne sker, fordi kunderne i mindre omfang end tidligere benytter kasserne, og fordi der er penge at spare for Danske Bank ved ikke længere at drive dem.

»Omkostningerne til at drive kasserne er ganske enkelt blevet for store i forhold til behovet«, siger Thomas Mitchell, chef for privatkunder i Danske Bank, i pressemeddelelsen.

»For at sikre, at vi bruger vores ressourcer bedst muligt til fordel for vores kunder, har vi derfor besluttet at lukke de fleste af de tilbageværende kasser«.

»Vi har løbende lukket kasser i vores filialer, så vi har gode erfaringer med at hjælpe de efterhånden relativt få kassekunder med gode, alternative løsninger«, siger Thomas Mitchell.

Kasselukningerne vil finde sted 8. februar næste år. Der vil fortsat være en kassefunktion i hver af landets fire største byer, København (Nørreport Afdeling), Aarhus, Odense og Aalborg. Der vil også stadig være mulighed for at veksle valuta i Københavns Lufthavn, og der vil fortsat være deltidsåben kassebetjening på Bornholm (Rønne Afdeling).

Sammen med kasselukningerne kan Danske Bank fortælle, at banken har afskediget 257 medarbejdere på tværs af organisationen. Det sker som en del af bankens store spareplan.Ud af de 257 afskedigelser er 155 af dem i Danmark. Resten er fordelt mellem Norge, Sverige og Finland.

Ritzau