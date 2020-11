Kvinde får historisk dom for at sende 15-årig pige på genopdragelsesrejse

For første gang er en person blevet dømt efter straffelovens bestemmelse, som forbyder de såkaldte genopdragelsesrejser, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Det er er en 42-årig kvinde, som er blevet dømt i sagen. Straffen lyder på et års fængsel. Ud over at være dømt for at sende en 15-årig pige på genopdragelse i Uganda er kvinden dømt for grov vold mod pigen og for vold mod sine tre egne børn.

Dommen blev afsagt ved Retten i Glostrup tidligere denne måned. Kvinden var værge for den 15-årige pige, som er dansk statsborger og opvokset i Danmark. I september 2019 rejste værgen med pigen til Uganda. Værgen rejste derefter hjem og lod pigen blive.

Den 15-årige pige, som i Danmark går i folkeskole, blev efterladt hos en familie, hvor hun fik frataget både pas og mobiltelefon. Hun havde derudover hverken penge eller tøj.Værgen vendte tilbage til Danmark efter ni dage. Alene. Det gjorde myndighederne mistænksomme, og både kommunen, Udenrigsministeriet og politiet blev blandet ind i sagen. Efter en måned lykkedes det at få pigen hjem til Danmark.

Efterforskningen af sagen førte til flere sigtelser mod den 42-årige værge. Blandt andet blev hun sigtet for at have slået den 15-årige pige gennem flere år. Blandt andet ved brug af ledninger. Også sine tre egne børn blev kvinden sigtet for at have slået. Og endelig blev hun altså sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 215 a. Den bestemmelse blev indført i straffeloven tilbage i 2018. Den daværende regerings formål var direkte at kriminalisere de såkaldte genopdragelsesrejser.

Sådanne rejser var inden da kun kriminelle, hvis de kunne henføres under andre bestemmelser i straffeloven, for eksempel voldsbestemmelserne eller bestemmelsen om ulovlig tvang.

Kvindens mand blev også dømt i sagen. Han blev imidlertid frifundet for den del af anklagen, som handlede om genopdragelsesrejsen. Dommen mod ham gik på, at han passivt havde ladet den årelange mishandling af pigen ske. Hans straf lyder på et halvt års ubetinget fængsel.

Sagen er for begge dømtes vedkommende anket til Østre Landsret, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Ritzau