Tilsyn tvinger Danske Bank til at lade uvildige granske gældssag

Danske Bank er blevet pålagt at lave en ekstern undersøgelse i forlængelse af sagen om forkert opkrævning af gæld for tusindvis af kunder.

Det fremgår af en meddelelse fra Finanstilsynet, som Danske Bank har offentliggjort.

Sagen om forkert opkrævning af gæld er blevet afdækket af TV 2 og Berlingske, som har afsløret, at banken har opkrævet omkring 50 millioner kroner fra tusindvis af kunder, som ikke var berettiget.

Har fået fire påbud

Danske Bank fik i september fire påbud af Finanstilsynet i sagen. Banken har iværksat en række tiltag for at undgå gentagelser i fremtiden, og det er den del, som Finanstilsynet vil have en undersøgelse af.

Finanstilsynet vurderer, at Danske Bank ikke har den fornødne ekspertise til at afgøre, om de tiltag, banken har sat i søen for at rette op fejlene, er tilstrækkelige. Samtidig er det vigtigt, at omverdenen har tillid til bankens gældinddrivelse, skriver tilsynet.

Danske Banks topchef, Chris Vogelzang, er enig i behovet for en ekstern undersøgelse.

»Det er en kompleks sag, og derfor hilser vi tilsynets beslutning om, at vi skal hyre ekstern partner med de rigtige kompetencer til at gennemgå de skridt, vi har og vil tage, velkommen«.

»Vores klare fokus har hele tiden været at undersøge sagen til bunds, rette fejlene og kompensere alle berørte kunder, siger han i en skriftlig kommentar«.

