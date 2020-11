Partier: Døde mink skal op af jyske massegrave

Regeringen er før samråd under pres i sag om minkmassegrave, som kan være ulovlige ifølge jurister.

De døde mink skal graves op igen.

Det er hovedbudskabet til regeringen fra en række partier, når miljøminister Lea Wermelin (S) fredag er i samråd i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

»Denne sag er meget kritisk«, siger medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Thomas Danielsen (V).

»Vi prøvede at råbe regeringen op allerede sidste onsdag i Folketingssalen, hvor miljøministeren ikke ville høre tale om de her ulovligheder, og man er egentlig bare fortsat med at grave mink ned«, siger han.

Flere hundredetusinde mink er blevet gravet ned i to massegrave i Jylland, én ved Holstebro og én ved Viborg.

Flere juraeksperter har over for Jyllands-Posten udtrykt tvivl om, hvorvidt det er lovligt at lave massegravene.

Dertil kommer de mulige miljømæssige konsekvenser. Den ene massegrav ligger tæt ved en sø, mens den anden ligger tæt ved et vandindvindingsområde, så der har været frygt for drikkevandets kvalitet. Det har Miljøstyrelsen dog afvist.

Både Thomas Danielsen og Dansk Folkepartis Karina Adsbøl mener, at regeringen har handlet nærmest i panik, i stedet for at få undersøgt tingene til bunds.

Venstre har foreslået, at minkene, i stedet for at blive gravet ned, skulle opbevares i gyllebeholdere.

»Det er ret vanvittigt, at man i hele denne minkskandale fortsætter med at lave fejl og ikke får undersøgt tingene til bunds«, siger Karina Adsbøl.

»Det, der foregår i øjeblikket, er en egenrådig regering, der kører et folketing over«.

»Man nedgraver døde mink, og det viser sig, at flere jurister og professorer stiller spørgsmål i forhold til lovgivningen omkring det«, siger hun.

Lokale borgere skal høres

SF, som også vil have minkene gravet op, havde foretrukket, at minkene var blevet destrueret.

»Vi blev meget tidligt i processen forsikret om, at Naturstyrelsen har været inde over«, siger miljø- og fødevareordfører Carl Valentin (SF).

SF vil dog også have, at andre relevante parter bliver hørt fremadrettet.

»Det er naturligt, at når man skal træffe meget hurtige beslutninger, så kan man ikke nå at høre helt så mange, som man plejer, Det har jeg egentlig forståelse for«.

»Men det er også vigtigt, at man så ikke bare siger, »nå, men vi kunne desværre ikke nå at høre nogen« og så glemmer det«.

»Vi skal sørge for, at folk bliver hørt i det her. Også de lokale borgere, hvis hverdag kan blive påvirket ret meget af de her massegrave«, siger han.

