Danskere om mundbinds-genbrug: »Det peger ind i min oplevelse af, at rigtig mange ser det som symbolpolitik og desværre ikke tager det alvorligt«

Seks ud af ti danskere genbruger deres engangsmundbind, viser en ny undersøgelse.

Megafonundersøgelsen, der er foretaget for Tv2, har i alt 1.054 respondenter. 59 procent af dem bruger engangsmundbindene mere en gang. Af dem svarer 36 procent, at de smider engangsmundbindet ud efter at have brugt det én dag. 23 procent smider det først ud efter at have brugt det i flere dage.

I Sundhedsstyrelsens retningslinjer anbefales det, at engangsmundbindene som udgangspunkt smides ud efter brug. Hvis det kun har været i brug kortvarigt, kan det dog opbevares i en plastikpose eller lomme, men må ikke lægges på et bord eller stol. Man bør ikke have det samme mundbind på i mere end fire timer.