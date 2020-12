Førtidspensionister er med til at få boligområde på ghettoliste

Automatisk oplæsning

Omkring 200 førtidspensionister er en del af forklaringen på, at boligområdet Nørager og Søstjernevej i Sønderborg bliver defineret som et ’hårdt ghettoområde’ på regeringens ghettoliste.

Førtidspensionister anses nemlig som uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Og derfor kan beboere på førtidspension være afgørende for, at et boligområde ender på listen.

Et af kriterierne for at blive placeret på regeringens ghettoliste er, at over 40 procent af beboerne i alderen 18 til 64 år hverken har et job eller er i gang med en uddannelse.

Marlene Wullf, der er projektleder for bolig- og socialindsatsen i Sønderborg Kommune, mener, at det er ærgerligt.

»De har fået førtidspension af en grund og kan ikke arbejde. Og det kan vi jo ikke gå ind og pille ved«, siger hun.

Hun påpeger, at man i kommunen har gjort meget for at øge den generelle beskæftigelse i området.

Udviklingsplan for området

I boligområdet i Sønderborg er 41,8 procent hverken tilknyttet arbejdsmarkedet eller en uddannelse. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sønderborg Kommune.

Området Nørager og Søstjernevej bliver af regeringen betegnet som en ’hård ghetto’, fordi det har været på regeringens liste i fem år i træk.

Det betyder, at Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening skal udarbejde en udviklingsplan for området.

Ifølge Vivian Engelbredt, der er formand for Sønderborg Andelsboligforening, ligger den plan næsten klar, og det er især beskæftigelsen og beboelsen, der skal gøres noget ved.

»Nørager har i ti år haft behov for, at der blev gjort noget. Vi havde allerede før dette planer om at rive boliger ned i Nørager«, siger formanden.

Hun påpeger, at der er boliger, der står tomme, og planen er, at Nørager skal omdannes til rækkehuse.

Et krav til regeringens ’hårde ghettoområder’ er, at 60 procent af de almene familieboliger skal fjernes. I forhold til det krav vil Sønderborg Kommune søge dispensation, så det kun er omkring 40 procent, der skal fjernes.

Vivian Engelbredt oplyser, at hvis Nørager renoveres, så drejer det sig om 30 procent ud af de 40 procents nedrivning.

Planen vil have et flerårigt sigte, og det forventes, at renovering og byggeri kan begynde i 2023, og det vil derefter strække sig seks til syv år.

