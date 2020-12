Bilist sigtet for at køre hundelufter ned og flygte

Automatisk oplæsning

En 39-årig mand var onsdag aften ude at lufte to hunde, da han blev kørt ned af en bil på Ny Strandvej i Faxe.

Han blev livsfarligt kvæstet, og bilisten flygtede fra stedet. Det lykkedes dog politiet at finde frem til føreren af bilen takket være vidner, oplyser Lars Denholdt, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

»En bilist kører over en rabat og ind på cykelstien på Ny Strandvej, hvor en mand går med to hunde. Manden bliver ramt frontalt, og efter ulykken blev han overflyttet til Rigshospitalet, siger Lars Denholdt.

»Den seneste melding er, at man forventer, at han overlever. Hans tilstand er kritisk, men stabil«.

Manden fik ved påkørslen knoglebrud og indre kvæstelser.

Den ene hund er uskadt efter ulykken, mens den anden er død.

Ulykken skete klokken 19.42, hvorefter bilisten altså kørte væk fra stedet.

Vidner kunne dog hurtigt lede politiet på sporet af flugtbilisten.

»Vi talte med vidner, som kunne fortælle om detaljer på bilen. Det fik os ledt frem til bilisten - en 56-årig mand fra Faxe«, siger Lars Denholdt.

Den 56-årige mand bliver torsdag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Næstved. Her er han blandt andet sigtet for at have påkørt fodgængeren, for at køre med spiritus i blodet og for at være flygtet for stedet.

Den 39-årige hundelufter er fra lokalområdet.

ritzau