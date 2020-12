Bundlinjen: SAS får ikke lov at dø

Et historisk underskud på over 7,3 milliarder kroner i det sidste regnskabsår. Det er den pris, som flyselskabet SAS foreløbig har betalt for coronarestriktionernes hærgen på rutenettet. Det var meget større, end de fleste havde ventet, og topchefen, Rickard Gustafsson var mere pessimistisk ved regnskabsaflæggelsen i sin bedømmelse af fremtiden, end han var for få måneder siden – til trods for at vaccinerne nu er på vej.

Vrede kunder venter stadig på at refunderet aflyste rejser, og Rickard Gustafsson turde ikke love, hvornår de får deres penge. Men det skyldes ikke, at kassen er tom. Topchefen understregede, at SAS fik tilført ny kapital på omkring 8 milliarder kroner for få måneder siden, og at han mener, at det er nok til at klare kravene frem til 2022.

Andre er langtfra så optimistiske. Det kan blive nødvendigt for SAS både at gennemføre nye barske sparerunder og vende tilbage til aktionærerne og bede om flere penge. Normalt kommer børsnoterede selskaber med ret præcise forventninger til fremtiden, når de aflægger regnskab. Men det afviste Rickard Gustafsson og ville kun sige, at han regnede med, at 2021 sandsynligvis ville vise tab og et svagt cashflow. Det sidste er finanssprog for, at der kan komme problemer med likviditeten.