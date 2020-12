Danske eksperter reagerer forskelligt på britisk advarsel om allergibivirkninger ved coronavaccine

Som det første land i verden begyndte Storbritannien tirsdag vaccinationerne mod covid-19. To tilfælde af bivirkninger får allerede onsdag det britiske sundhedsvæsen (NHA og MHRA) til at udelukke mennesker med historik for alvorlige allergiske reaktioner på mad, medicin eller vacciner i at få den nye vaccine fra Pfizer/BioNtech.

Det kom ifølge The Guardian frem onsdag, hvor også regeringens øverste sundhedsrådgiver, professor Chris Whitty, er indkaldt til en høring i parlamentet om kampen mod corona.

Og hvor alvorlig er så advarslen mod den nye vaccine?