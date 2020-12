Corona bliver ikke den sidste pandemi: Vi mangler viden

Mundbind, afstand og masser af håndsprit. I snart et helt år har danskerne skullet lægge deres liv og deres vaner helt om. Søren Brostrøm formaner alle til at holde afstand til hinanden, undgå fysisk kontakt og holde en høj hygiejne. Det gør han, fordi han ved, det virker mod covid-19.

Men når det kommer til stykket, så ved direktøren for Sundhedsstyrelsen faktisk ikke meget mere end det. Fordi sandheden er, at ingen rigtig ved særlig meget mere om virussen.

»Vi mangler afgørende viden om, hvordan covid-19 smitter i Danmark. Vi ved kun i grove træk, hvordan vi kan inddæmme smitten«, siger Maria Lendorf, der er afdelingslæge, ph.d., leder af Klinisk Forskningsenhed, Onkologisk og Palliativ afdeling, Hillerød Hospital.

Vi ved, at knap 100.000 danskere har været smittet med covid-19, men vi ved ikke, hvor de er blevet smittet. Ifølge Maria Lenforf er det kun halvdelen af de coronapatienter, som hun har studeret siden smitteudbruddet i marts, der er i stand til at fortælle, hvor de har fået virussen.

Derfor søsætter hun nu sammen sin forskningsenhed et studie, der for første gang siden coronavirussen blev overført fra en flagermus til et menneske i det østlige Kina, skal kortlægge, hvor smitten rammer danskerne.

»I Danmark har vi en unik mulighed for at foretage sådan en undersøgelse, fordi vi har så mange forskellige registre, der tillader os at indsamle en masse data om borgerne«, forklarer Maria Lendorf.

Forskerne bag undersøgelsen udsender i de kommende dage et spørgeskema til 225.000 borgere i Region Hovedstaden. 25.000 af dem sendes til borgere, der har været smittet med corona. Deres svar skal hjælpe med at gøre forskerne klogere på, hvor man har været, umiddelbart inden man blev smittet med virus. De svar bliver sammenholdt med 100.000 svar fra borgere, der ligner de 25.000 tidligere smittede. Desuden sendes til 100.000 personer, der aldrig er blevet testet for covid-19. På den måde forventer man at kunne udpege, hvor smitterisikoen er størst.

FAKTA Hvem er med i undersøgelsen? Fra mandag den 14. december og to uger frem modtager 225.000 borgere i Region Hovedstaden spørgeskemaet i deres e-boks. Spørgeskemaet sendes til: 25.000 personer, som er testet positiv for COVID-19 i Region Hovedstaden i perioden 1. marts til 15. december 2020.

100.000 kontrolpersoner, som ligner de smittede med hensyn til alder, køn og bopæl, men som er testet negativ for COVID-19.

100.000 personer, der aldrig er blevet testet for COVID-19. Besvarelsen tager 5-10 minutter, og svarene er anonyme. Vis mere

Resultatet af undersøgelsen skal først og fremmest bruges til at minimere risikoen for smitte med covid-19, men resultatet kan også bruges til at målrette de restriktioner, som i dag er myndighedernes bedste værn mod smitten.

»Hvis vi kan pege på, hvor der er størst smitterisiko, så vil det have en enorm betydning for både det enkelte menneske, men det vil også i høj grad have en økonomisk betydning for hele samfundet«, siger Maria Lendorf og understreger, at hvis man kan lukke mere præcist ned for mindre dele af samfundet, så er der store økonomiske gevinster.

Målrettede restriktioner

Netop udsigten til den økonomiske gevinst er interessant, siger sundhedsordfører for Radikale Venstre, Stinus Lindgreen.

»Uden tvivl er det jo en klar fordel for hele erhvervslivet, hvis undersøgelsen tillader os at målrette restriktionerne, så vi kan holde større dele af samfundet åbent«, siger han.

Det ærgrer ham, at man ikke endnu tidligere har kunnet igangsætte en undersøgelse, der har kunnet give mere viden om smitten.

»Jeg har flere gange spurgt om, hvorfor vi ikke har fokuseret mere på smittesporingen. Jeg har også bedt om, at vi får en bedre kortlægning af, hvor smitten spredes, så jeg synes kun, det er godt, at der nu er blevet taget initiativ til sådan en undersøgelse«, siger han.

Jeg tror, at hvis myndighederne kan pege på, hvorfor det er netop skolerne, restauranterne eller fitnesscentrene, der lukker, så vil man nok også se en større forståelse fra befolkningen Allan Randrup Thomsen

Stinus Lindgreen anerkender, at presset på både myndigheder og sundhedsvæsnet har været stort, og at fokus naturligt har været på at behandle dem, der har været smittet fremfor at begynde på en masse nye undersøgelser, som vil tage tid og kræfter.

»Målet med hele indsatsen mod corona er at slå virussen ned, men hvis vi får mere viden, så kan vi sætte ind der, hvor smitten er i stedet for at arbejde ud fra en mavefornemmelse«, slår han fast.

Men ting tager tid, siger Maria Lendorf.

»Der ligger et virkelig stort arbejde i en undersøgelse som den her. Det kræver både et hav af tilladelser og økonomisk støtte«, siger hun.

Hvis man antager, at vi får en vaccine i det nye år, og at de fleste danskere har fået vaccinen inden sommeren 2021, kan man så ikke sige, at den her undersøgelse kommer alt for sent?

»Jo, men hvad vil du gøre, når der kommer en ny pandemi«, spørger ledende overlæge på Onkologisk og Palliativ afdeling, Hillerød Hospital, Thomas Broe Christensen. Han er også en del af gruppen bag undersøgelsen.

»Det er jo ekstremt vigtigt, at vi har den her viden for at forberede os på de epidemier og pandemier, som vi uden tvivl står overfor i fremtiden«.

Corona bliver ikke den sidste pandemi

Spørger man virolog Allan Randrup Thomsen, så er han da heller ikke i tvivl om, at vi ikke har set den sidste globale pandemi.

»At forudse, hvornår den næste pandemi rammer, er ligesom at forudsige, på hvilket tal rouletten stopper næste gang. Men at forudse, om der kommer en ny pandemi, er ligesom at forudsige, at rouletten stopper«.

Han understreger, at jo mere vi som samfund ved om, hvordan virus spreder sig, desto bedre kan vi gardere os mod smitte næste gang, der kommer en ny virus til Danmark.

Det er jo ekstremt vigtigt, at vi har den her viden for at forberede os på de epidemier og pandemier, som vi uden tvivl står overfor i fremtiden Thomas Broe Christensen

Det betyder dog ikke, at man helt kan undgå smitte. Der er nemlig forskel på virus, og det er ikke givet på forhånd, at det der virker mod covid-19, også virker mod en anden virus.

»Men der er jo selvfølgelig nogle ting, der går igen«, siger Allan Randrup Thomsen.

Hvis man kan slå fast, hvor smitten er værst, og man for første gang under coronakrisen faktisk har et videnskabeligt studie, som danner grundlag for, hvorfor man laver restriktioner, så forhøjer man restriktionernes legitimitet, siger han.

»Jeg tror, at hvis myndighederne kan pege på, hvorfor det er netop skolerne, restauranterne eller fitnesscentrene, der lukker, vil man nok også se en større forståelse fra befolkningen«.

Resultatet af undersøgelsen forventes at foreligge allerede i begyndelsen af det nye år. Maria Lendorf og Thomas Broe Christensen appellerer til borgerne i Region Hovedstaden om at tjekke deres e-boks og deltage i undersøgelsen, så de kan få så mange besvarelser så muligt.

»Vi kan ikke lykkes med den her undersøgelse uden borgernes hjælp«, understreger Thomas Broe Christensen.