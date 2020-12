Afgørelsens time nærmer sig: 12 ting vi lærte af Instrukskommissionen

Efter at have afhørt 42 politikere og embedsfolk over fem måneder har Instrukskommissionen nu sat sidste punktum i sin længe ventede delberetning.

Beretningen afleveres mandag til Justitsministeriet og indeholder centrale vurderinger af tidligere udlændinge- og integrationsminister Ingers Støjbergs (V) og de øvrige ministres rolle i sagen. Vurderingerne af de enkelte embedsmænd venter til efter nytår.

Ifølge loven må en undersøgelseskommission ikke foretage en retlig vurdering af ministrenes ansvar. Derfor vil det være op til et flertal i Folketinget at vurdere, hvilke konsekvenser beretningen eventuelt skal have.