Folketinget får nyt værktøj: Nu skal minksagen granskes

Foruden en stribe socialdemokratiske ministre, kan højtstående embedsmænd som departementschef Barbara Bertelsen fra Statsministeriet og hendes kollega Henrik Studsgaard fra Miljø- og Fødevareministeriet givetvis se frem til at blive indkaldt som vidner i den kommende minkundersøgelse.

Det står således klart, hvordan en uvildig undersøgelse af sagen i grove træk skal se ud.

Folketingets partier er torsdag nået til enighed om at oprette et nyt parlamentarisk værktøj, som for første gang bliver anvendt i sagen om regeringens beslutning om at aflive alle mink i Danmark.