31 nye kommuner rammes af skærpede restriktioner: Alle danskere bør blive hjemme, hvis de kan

Fra fredag klokken 16 underlægges alle kommuner i Region Sjælland og Midtjylland samt kommuner i Trekantsområdet skærpede restriktioner.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde torsdag.

Også Aalborg rammes. I alt bliver 79 procent af den danske befolkning ifølge Heunicke underlagt de udvidede coronarestriktioner. Siden onsdag har 38 kommuner allerede været underlagt restriktionerne.

Desuden rykker Region Sjælland og Region Midtjylland op i risikoniveau 4. Det næsthøjeste. Her var Region Hovedstaden i forvejen.

Heunicke opfordrer alle til at blive hjemme, så vidt det er muligt.

»Vi skal have kontrol med smitten. Vi opfordrer alle til så vidt muligt at blive hjemme, så vi kan få samfundsaktiviteten ned«, siger han.

Vacciner er på vej

Sundhedsministeren understreger, at det er nu, at befolkningen skal holde fast, da vaccinerne er lige rundt om hjørnet.

Vacciner kan blive godkendt den 31. december. Kort tid efter vil det være muligt at vaccinere i Danmark, siger Heunicke.

»21 dage er der til. Det er altså nu, vi skal holde fast. Vi må ikke slippe kontrollen, inden vaccinen kommer«, siger Heunicke.

Det er anden gang i denne uge, at Heunicke på et pressemøde fortæller om skærpede restriktioner.

Senest mandag, hvor det blev meddelt, at der indføres yderligere restriktionerne i 38 kommuner gældende fra 9. december og frem til 3. januar.

Aarhus, Odense, København og 35 andre sjællandske kommuner er blandt de 38. Nu tilføjes 31 nye kommuner altså listen. Her gælder de samme restriktioner frem til 3. januar.

De udvidede restriktioner betyder blandt andet, at skoleelever fra 5. klasse og opefter er sendt hjem og skal undervises digitalt.

Desuden er barer, caféer og restauranter lukket. Der må dog gerne sælges takeaway. Altså mad ud af huset.

Teatre, spillesteder, biografer og lignende skal holde lukket. Det samme gør sig gældende for svømmehaller, fitnesscentre, idrætshaller, museer, biblioteker og aftenskoler.

Steder, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere må dog fortsat anvende indendørsområderne.

I idræts- og foreningslivet må der som udgangspunkt kun være ti personer til stede på samme sted. Men det har de facto betydet, at en del eksempelvis fodboldklubber har lukket ned for i år.

Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal holde lukket for offentligheden.

Offentlige arbejdspladser opfordres til at sende medarbejdere hjem, der ikke opfylder kritiske funktioner. Desuden opfordres private arbejdsgivere til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for det, arbejder hjemmefra.

Heunicke afviser, at regeringen burde have gennemført restriktionerne i alle kommuner. Men det kan komme på tale senere, hvis smitten breder sig.

»Når vi reagerer som regering, så er det på en indstilling fra sundhedsmyndighederne. Der er smitte på forskellige niveauer i Danmark, og derfor er der også forskelle i restriktionerne mellem kommunerne«, siger Heunicke.

Han bruger Nordjylland som eksempel på, at man også tidligere har lavet restriktioner i bestemte områder, som var særlig hårdt ramt.





Ritzau