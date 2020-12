2,7 milliarder skal kompensere ekstraudgifter til coronaindsats

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den stigende smitte herhjemme stiller større krav til coronaindsatsen rundt i landets kommuner og regioner.

Derfor vil regeringen finde ekstra penge til kommunerne og regionerne. I alt er der ønske om at kompensere med yderligere 2,7 milliarder kroner.

Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Konkret har regeringen anmodet Folketingets Finansudvalg om tilslutning til at sende en milliard kroner til kommunerne.

Dertil er der anmodet om at sende 1,7 milliarder kroner til regionerne.

Kompensationen er tiltænkt ekstraudgifter til værnemidler og testindsatsen.

I Kommunernes Landsforening (KL) siger formand Jacob Bundsgaard (S), at de ekstra midler vil kunne være med til at sikre, at der ikke slækkes på de andre ansvarsområder, som kommunerne har.

»Vi har et fælles ansvar for at sikre, at vi kommer godt gennem coronakrisen. Det gælder, både når det handler om at forhindre smittespredning ved brug af værnemidler, afstandskrav og øget fokus på rengøring«.

»Men det gælder også i forhold til at sikre, at den kommunale butik kan køre videre, og at velfærd kan leveres til borgerne - på vores plejehjem, i vores skoler og dagtilbud, i jobcentrene og så videre«.

»Derfor er jeg glad for, at regeringen har blik for, at udgifterne til håndtering af coronakrisen ikke må gå ud over den øvrige velfærd«, siger Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse.

Behov for opfølgende drøftelser

Ud over de 2,7 milliarder kroner i ekstra kompensation har regeringen også i foråret indgået aftaler med KL og Danske Regioner om udbetaling af i alt 5,7 milliarder kroner til at dække udgifter som følge af coronavirusset.

De 5,7 milliarder kroner var fordelt over 2,6 milliarder til kommunerne og 3,1 milliard til regionerne.

Ifølge Finansministeriet er der på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige coronaudgifter i kommuner og regioner i 2020.

Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om, at der er behov for en opfølgende drøftelse i starten af 2021, når der er større klarhed over de samlede mer- og mindreudgifter afledt af epidemien i 2020.

Regeringen vil også for 2021 sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere coronaindsatsen i kommuner og regioner, forsikrer den.

Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022.

ritzau