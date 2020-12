Det ømme punkt: Rigsret mod Støjberg eller ej? Døde mink har ændret ligningen for Mette Frederiksen

Rigsret eller ej? Det er det spørgsmål, der runger gennem Folketingets coronatomme gange, når Instrukskommissionens delrapport i dag lander.

Socialdemokratiet er den afgørende variabel til at besvare det spørgsmål.

Hvis partiet anbefaler at forberede grundlaget for en rigsretssag, er det svært at forestille sig, at de tre røde støttepartier stiller sig i vejen. Er man omvendt interesseret i højst at give Støjberg en næse i Folketinget, stopper den videre proces her.