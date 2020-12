Støjbjerg: »Der er på ingen måde grundlag for en rigsretssag«

Efter knap et års arbejde fremlagde Instrukskommissionen mandag sine delkonklusioner. De forkaster på flere punkter Støjbergs forsvar i sagen om ulovlig adskillelse af unge asylpar, eller de såkaldte barnebrude.

»Der er blevet begået fejl, men jeg har ikke givet nogen ulovlig ordre«. Det holder Venstres næstformand stadig fast i. Og at flere politikere og jurister i dag har udmeldt, at sagen bør tages op i Rigsretten, er Støjberg langt fra enig i.

Inger Støjberg (V) stillede i den forbindelse op til interview med TV2 News, hvor hun reagerer på Instrukskommissionens delkonklusioner - og på de anklager, hun står overfor.

Vidnerne siger, at der er en direkte konsekvens fra din udmelding om, at alle asylpar skulle skilles ad, der fører til den ulovlige instruks. Derved bliver det jo ført tilbage til dig?

»Det ændrer ikke på, at jeg ikke på noget tidspunkt har sagt til nogle af mine embedsmænd, hvilket er bakket op ad samtlige vidner, at de skulle bryde lovgivningen. Jeg har ikke givet en ulovlig tjenestebefaling til nogen som helst. At der så er kritik i den her delkonklusion, det er en anden sag. Det har jeg hele tiden vidst, fordi ombudsmanden også har kritiseret ting i forløbet«.

De skriver, at der er en direkte konsekvens af det, du siger. Det er opfattelsen, at det var en slags ordre. Det ønske, du havde, fører de ud i livet på vegne af dig.

»Der er ingen tvivl om, at jeg ønskede, at alle par skulle adskilles. Det kunne de ikke pga. lovgivning. Og der er ingen tvivl om, at jeg udfordrede mit embedsværk i, om det nu kunne være rigtigt, at man ikke kunne blive adskilt, når man kom hertil som barnebrud. Det udfordrede jeg dem på, fordi jeg inderligt er imod barnebrude. Men derfra og så til, at man har sagt til nogen, at de skulle gøre noget ulovligt, er der meget lang til. Og det har jeg netop ikke gjort«.

Du sagde ude foran Frederiksberg Ret ved sidste afhøring vægt på, at du havde det juridiske sikkerhedsnet, der hed et ministernotat fra dagen før pressemeddelsen, som talte om undtagelser. Det tilsidesætter kommissionen. Hele dit forsvar er jo faldet væk?

»Nej, det er det ikke. Men jeg kan da undre mig over, at man ikke vægter et ministernotat. Det vægter jeg selv meget højt, og det gør de embedsmænd, der var tættest på mig også. Departementschefen og afdelingschefen siger, at der netop lå dette notat. At jeg modvilligt jo sagde ja, men sagde ja til, at der kunne være undtagelser. Det var på et tidspunkt, hvor vi reelt set troede, at man skulle meget langt ned ad vejen. At det nærmest var en teoretisk sandsynlighed, at der dukkede nogle op, der ikke kunne adskilles. Det viste sig så hen ad vejen, at der var par, der ikke kunne blive adskilt. Og der var derfor også fem par, der ikke blev adskilt. Det var ikke med min gode vilje, men jeg accepterede, at det var sådan«.

Men dine oplysninger til Folketinget 1. juni 2017 til et samråd var urigtige og misvisende. Du har løjet for Folketinget ifølge kommissionen.

»Ja, det må jeg tage til mig. Men jeg får stukket nogle talepunkter i hånden gennem mit ministerium, det har været gennem en hær af jurister. Der forventer jeg også, at de ting var rigtige. Men det ændrer ikke på det, kommissionen siger. Sådan må det være. Men det er bestemt ikke med vilje, at jeg siger noget forkert til Folketinget – for det er gennemgået af en hel hær af jurister, inden det når op på mit bord«.

To topjurister siger, der er grundlag for en rigsretssag. BT skriver det i en leder. Hvad tænker du om det?

»Det er op til Folketinget at vurdere. Men jeg synes ikke selv, at der på nogen måde er grundlag for et rigsretssag. Det væsentlige er: Gav jeg en ulovlig ordre til min embedsmand, eller gjorde jeg ikke. Og det gjorde jeg ikke«.