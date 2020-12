Kontante avisledere: Støjberg bør stilles for en rigsret

Avisernes dom over Venstres næstformand, Inger Støjberg, er hård, efter at Instrukskommissionen mandag har leveret sin delrapport om Støjbergs instruks i 2016, da hun var udlændinge- og integrationsminister.

Både Berlingske og Politiken skriver i ledere, at Støjberg bør stilles for en rigsret.

»Hvis Folketinget skal opretholde respekten for sig selv, og vi andre skal bevare tilliden til retsstaten, må Inger Støjberg have retning direkte mod en rigsret«, skriver Politikens chefredaktør, Christian Jensen, i sin leder.

Instruksen den 10. februar 2016 var, at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles. At adskille alle asylpar uden mulighed for undtagelser er ulovligt.

Kommissionen konkluderer blandt andet, at instruksen var klart ulovlig. Den konkluderer også, at Inger Støjberg var vidende og advaret om, at en adskillelse af alle asylpar ville være i strid med loven.

Og kommissionens konklusioner bør altså også ifølge Berlingske føre til en rigsret.

»Med så alvorlige konklusioner bør Inger Støjberg stilles for en rigsret, så sagen kan undersøges til bunds, og der kan fældes en dom over ansvaret for lovbruddet«, skriver chefredaktør Mette Østergaard.

Jyllands-Posten skriver i sin leder, at Inger Støjberg ’bør påtage sig sit ansvar og indse, at hun naturligvis ikke kan fortsætte i en position, som kræver vælgernes tillid’.

»Hvad der derefter skal ske, er op til Folketinget, som skal afgøre, om sagen er alvorlig nok til at indlede en rigsretssag«, står der i lederen.

Michael Dyrby, chefredaktør på B.T., skriver i sin leder, at sagen skal undersøges til bunds.

»Det er afgørende, at det bliver undersøgt af juridiske eksperter, om der er grundlag for at rejse en rigsretssag«.

»Uanset om man er politisk og moralsk enig eller uenig i de motiver, der førte til barnebrudssagen, kræver sagens alvor, at det ikke kan fejes ind under gulvtæppet«, skriver han.

Avisen Kristeligt Dagblad drager i sin leder paralleller til minksagen, som førte til Mogens Jensens (S) afgang som fødevareminister.

»På baggrund af Instrukskommissionens skarpe konklusioner kan der meget vel være grundlag for en rigsretssag mod Støjberg«, skriver nyhedsredaktør Morten Rasmussen.

Inger Støjberg har mandag på Facebook skrevet, at hun ’ikke har afgivet en ulovlig ordre’ i sagen. Men hun medgiver, at der er begået ’fejl’.

Det er op til Folketingets partier, om der skal indledes en rigsretssag.

ritzau