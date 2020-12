Pædagogformand: Der er en regning, og den er de psykisk sårbare i gang med at betale

Over 27.000 borgere får besøg af en socialpædagog i deres eget hjem som en del af deres bostøtteordning forvaltet af kommunen. Mange af disse borgere er tilknyttet socialpsykiatrien. Det kan være pædagogisk støtte til at kunne handle ind, til at overkomme angsten eller til at få struktur på gøremål som tandbørstning og bad. Men under coronanedlukningen, der startede i marts, udeblev hjemmebesøgene for borgere med psykisk funktionsnedsættelse.

De vanlige hjemmebesøg blev erstattet af virtuel eller telefonisk støtte, og efter nogle uger kunne nogle se frem til en gåtur. Nogle fik slet ikke deres støtte i en periode. Ændringen i bostøtten har medført, at mange af borgernes behov for støtte ikke blev opfyldt. I stedet hobede pligterne sig op, personlig hygiejne udeblev, og borgerne fik det psykisk dårligere. Nogle har udøvet selvskade eller fået selvmordstanker.

Landsformand i Sind Knud Kristensen mener, at nogle kommuner har været for utilstrækkelige og for langsomme til at bedømme psykisk sårbare menneskers behov for støtte: