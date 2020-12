»Kæft, der er mange mennesker«: Få timer før nedlukning er der komplet kaos

Kaos. Et komplet trafikkaos med biler og taxaer, der prøver at komme ind og ud af den stopfyldte parkeringsplads med funklende julelys og oplyste juletræer i baggrunden. Hundredevis af mennesker jager ind og ud ad svingdørene med hænderne fulde af indkøbsposer. Folk følger de ensrettede pile på jorden, men man må stoppe op hele tiden for ikke at gå ind i mennesker foran. Og foran informationscentret står en mindst 30 meter lang kø kl. 18.15. Folk skal nå at købe gavekort, før der lukkes ned i morgen tidlig.

Sådan så det ud onsdag tidlig aften i storcentret Rødovre Centrum, da de nyeste restriktioner så småt begyndte at tikke ind på de shoppeglade menneskers telefoner. Få sidder på bænke med høretelefoner og lytter med til pressemødet. Andre har travlt med at få ordnet julegaveindkøbene hurtigst muligt.

»Vi skal nå derind«.