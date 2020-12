Terrorsigtet, der uploadede makabre billeder, er landet i København

Artiklen er blevet opdateret klokken 17.16

En 32-årig dansk statsborger, der i seks år har været internationalt efterlyst for terrorisme, er torsdag blevet udleveret til Danmark fra Tyrkiet.

Det oplyser Københavns Politi.

Manden blev 7. januar i år anholdt i Tyrkiet og har siddet varetægtsfængslet siden. Han fremstilles fredag i grundlovsforhør i København.

I december 2014 blev manden i et retsmøde varetægtsfængslet in absentia for at hylde terror.

På sin åbne Facebook-profil havde han uploadet flere billeder, der hyldede Islamisk Stat. Det drejede sig blandt andet om billeder, hvor man så ham stå foran en række afhuggede hoveder.

Med kendelsen om varetægtsfængsling i december 2014 kunne manden efterlyses internationalt.

Siden er der kommet flere sigtelser til.

I oktober 2015 blev han sigtet for at fremme terrorvirksomhed ved at have kæmpet for Islamisk Stat. Desuden skal han ifølge sigtelsen have planlagt en rejse til Syrien for mindst én anden person.

Bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag formiddag

Når han fredag klokken 09.30 bliver fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byrets retssal 70 vil han blive mødt med flere sigtelser.

De drejer sig om, at han skal have ladet sig hverve til Islamisk Stat, have forsøgt at hverve flere personer til organisationen og for uden tilladelse at have opholdt sig i al-Raqqa distriktet i Syrien.

Al-Raqqa var hovedbyen i Islamisk Stats selvudråbet kalifat.

Ved fredagens grundlovsforhør vil anklageren bede dommeren om at lukke dørene for offentligheden. Københavns Politi vil derfor ikke kommentere sagen yderligere.

ritzau