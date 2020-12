Sidste weekend før jul bliver lun med op til ni grader

Julen nærmer sig, men der er hverken sne eller frost på vej mod det coronanedlukkede Danmark.

Tværtimod venter en weekend med mildt vejr.

Og har man planer om en tur ud i det fri, måske for at hente et juletræ, så vil lørdag formiddag være et oplagt tidspunkt, da solen undtagelsesvist for de næste tre dage vil være fremme.

Det oplyser Klaus Larsen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

»Lørdagen begynder med sol rigtig mange steder. Men i løbet af formiddagen trænger skyer sig på sydfra«, siger han.

I de nordlige og østlige egne samt på Bornholm vil det vare noget længere, før skyerne fortrænger solskinnet.

Ikke udsigt til meget nedbør

Temperaturerne vil ligge på syv-otte grader lørdag med en frisk vind fra syd, og nedbør i større mængder er der ikke udsigt til.

»Ved Vestkysten kan det blive lidt mere blæsende, og ud på aftenen kan der komme lidt smådrypperi«, siger Klaus Larsen.

Fredag og søndag er det derimod yderst sparsomt med vintersol.

»Fredagen begynder med skyet vejr. I det nordlige Jylland kommer der lidt regn i løbet af dagen, og så bliver det mellem otte og ni grader varmt uden så meget vind, så det vil føles lidt varmere end torsdag, da det blæste en del«, siger Klaus Larsen.

Klarer op sydfra

Natten til lørdag begynder det at klare op sydfra, og temperaturen tager et dyk. I Midtjylland bliver det koldest med ned til to plusgrader.

»På det her tidspunkt af året skal der ikke så meget opklaring til om natten, før temperaturerne falder med en to til grader i timen«, siger DMI-meteorologen.

Den fjerde søndag i advent bliver en skyet forestilling.

»Det bliver en grå dag, og der kommer nedbør over hele landet. Især i de østlige egne, men igen er det begrænsede mængder regn, vi taler om«.

Søndagen bliver lidt mere blæsende end den foregående dag, mens der kan ventes dagtemperaturer på otte-ni grader.

ritzau