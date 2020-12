Op mod 50 danske myndigheder og virksomheder er berørt af avanceret spionageangreb

Et af de mest raffinerede it-angreb til dato har ramt et væsentligt antal centrale myndigheder og store danske virksomheder. Op mod 50 private selskaber og offentlige institutioner er indtil videre konstateret berørt af det globale cyberangreb. Det oplyser Center for Cybersikkerhed (CFCS) til Politiken.

Hackerne har brugt software fra den amerikanske virksomhed Solarwinds som en trojansk hest til at få adgang til organisationerne og potentielt deres kritiske data.

»For øjeblikket har vi registreret mellem 25 og 50 berørte organisationer, men der kan sagtens være nogen, som vi endnu ikke har hørt om, der har fået installeret denne bagdør, eller som ikke selv er klar over det endnu«, siger Thomas Lund-Sørensen, chef for CFCS under Forsvarets Efterretningstjeneste.