Plejere fra Kongsgården sigtet for behandling af Else

Plejere fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus er blevet sigtet efter afsløringer i TV 2-dokumentar. Det oplyser Østjyllands Politi til TV 2.

Flere medarbejdere fra plejehjemmet bliver sigtet for forskellige overtrædelser af straffeloven. Det sker på baggrund af den behandling, som de udsatte den 90-årige demenspatient Else Marie Larsen for i dokumentaren ’Plejehjemmene bag Facaden’.

»Vi kan bekræfte, at der er sigtet flere personer i sagen, men hvor mange, der er sigtet, og hvad de er sigtet for, ønsker vi ikke at oplyse på nuværende tidspunkt«, siger advokaturchef Jacob Balsgaard fra Østjyllands Politi i en skriftlig udtalelse til TV 2.

Ifølge TV 2’s oplysninger er der rejst sigtelser mod fire ansatte fra Kongsgården. Sigtelserne drejer sig ifølge TV 2 om overtrædelse af i hvert fald Straffelovens paragraf 157. Den handler forenklet sagt om grov forsømmelse eller skødesløshed i forbindelse med det at være ansat i det offentlige.

