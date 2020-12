Betjente opsøger husejere for at holde indbrudstyve væk

Det er velkendt, at julen er højsæson for indbrud.

Mens julen står for døren, er politiet derfor på gaden i Esbjerg og Tønder for at hjælpe borgerne med at sikre deres hjem mod indbrudstyve.

Politiet skal ikke installere låse eller alarmsystemer i de to kommuner, men vil hjælpe borgerne med at få deres hjem til at se beboede ud, når de ikke er hjemme.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Betjente vil op til jul være til stede i udvalgte villakvarterer i Esbjerg og Tønder i eftermiddags- og aftentimerne.

Her vil de holde øje med husene fra veje, stier og grønne områder og på den måde danne sig et indtryk af, hvad eventuelle indbrudstyve ser, hvis de færdes i områderne.

Hvis en villa indbyder for eksempel at være mørklagt, og hvis carporten er tom, lægger betjentene en mulepose i postkassen.

Muleposen indeholder en løbeseddel fra politiet, en brochure om nabohjælp samt seks elektriske fyrfadslys.

Løbesedlen fortæller, at politiet har været forbi. Brochuren giver ti gode råd til, hvordan indbrudssikringen kan blive bedre.

Og fyrfadslysene er dels til boligejeren, dels til de to naboer omkring huset, fordi naboerne er et vigtigt værn mod indbrud.

Det fortæller vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis forebyggelsessektion.

»Vi vil gerne slå et slag for, at naboerne går sammen om at være aktive nabohjælpere, hvor de passer godt på kvarteret og ser efter hinandens boliger, hvis der er nogen, der er væk hjemmefra.

»Årvågne og hjælpsomme naboer er med til at forhindre op imod hvert fjerde indbrud, fordi tyven vælger kvarteret fra. Risikoen for at blive opdaget er for stor, siger han i meddelelsen.

I løbet af 2020 har man i kommunerne Esbjerg og Tønder - som i resten af landet - set et markant fald i antallet af anmeldelser om indbrud.

Det formodes at hænge sammen med den delvise nedlukning af samfundet under coronaudbruddet. Her har mange været mere hjemme end normalt.

I årets første 11 måneder blev der anmeldt 285 indbrud i Esbjerg Kommune. Der blev til sammenligning begået 417 indbrud i samme periode sidste år. For Tønder Kommune er tallene 95 anmeldelser i år mod 165 i 2019.

Muleposerne, som politiet deler ud i Esbjerg, er lavet af BoTrygt. Det er et initiativ mod indbrud. Bag BoTrygt står Trygfonden, Realdania, videnscentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

ritzau