Nick Hækkerup har nedsat kommission til at undersøge FE

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har mandag nedsat den undersøgelseskommission, der skal undersøge visse forhold i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Kommissionen skal bestå af tre landsdommere, meddeler justitsministeren i en pressemeddelelse.

»Det er afgørende, at der er tillid til vores efterretningstjenester.

»Derfor er det vigtigt at få gennemført undersøgelsen, så der hurtigst muligt kan skabes ro om Forsvarets Efterretningstjeneste, der udfører et vigtigt arbejde med at værne om Danmarks sikkerhed, siger Nick Hækkerup.

Regeringen besluttede tilbage i oktober, at den ville nedsætte en undersøgelseskommission.

Det skete, efter at Forsvarets Efterretningstjeneste havde fået kritik af Tilsynet med Efterretningstjenesterne for at begå ulovligheder, spionere mod et af tilsynets medlemmer og for at have en ’legalitetskultur’.

Landsdommerne Thomas Jønler, Hans-Jørgen Nymark Beck og Jens Hartig Danielsen fra Vestre Landsret bliver de tre medlemmer af undersøgelseskommissionen.

Statsadvokat ved Rigsadvokaten Henriette Rosenborg Larsen er blevet udpeget som udspørger og sekretariatsleder for undersøgelseskommissionen.

