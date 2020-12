Færgebilletter til Bornholm revet væk efter grænselukning

Alle de ekstra færgeafgange, der er blevet oprettet mellem Køge og Bornholm den 22., 23. og 24. december, er udsolgt.

Det siger Bornholmslinjens pressechef, Jesper Maack, tirsdag morgen.

Mandag besluttede Sverige at lukke grænsen helt mellem Danmark og Sverige for at bremse spredningen af en ny og mere smitsom mutation af coronavirus.

Det har medført, at juletrafikken mellem Bornholm og resten af Danmark, der normalt også kan gå via Ystad i Sverige, er blevet langt mere besværlig.

Problemet er, at hurtigfærgen, der normalt sejler mellem Ystad og Rønne, er blevet aflyst på grund af den svenske grænselukning.

I stedet har Molslinjen, der driver færgerne mellem Bornholm og Sjælland, indsat to andre færger på ruten mellem Køge og Rønne.

Men de er mindre og langsommere, og derfor er der ikke plads til alle, der havde billet til hurtigfærgen. Og alle billetter op til jul er allerede revet væk.

Livline er skåret over

Da der ikke er et havneanlæg, der passer til hurtigfærgen i Køge, kan hurtigfærgen ikke indsættes mellem Sjælland og Bornholm.

»Hurtigfærgen mellem Rønne og Ystad er Bornholms livline. Den har de svenske myndigheder lige nu skåret over«, siger Jesper Maack.

»Vi kæmper med at få så mange med på færgerne som muligt. Men det er klart, at det er en meget uholdbar situation for Bornholm også ud over juledagene«.

Luftfartsselskabet DAT har ligeledes sat flere afgange ind mellem Sjælland og Rønne. Ifølge TV2 Bornholm er der tirsdag morgen stadig en række ledige sæder til afgange den 22. december.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) er i dialog med den svenske regering om, hvorvidt man kan holde passagen over Ystad åben, ligesom man gjorde under nedlukningen i foråret.

»Jeg har her til morgen skrevet til min svenske ministerkollega med en opfordring om, at man genovervejer«, siger Benny Engelbrecht til TV2.

ritzau