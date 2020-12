Chef i Region Hovedstaden: »Vi håber på et julemirakel«

Ledelsen i Region Hovedstaden håber på, at der i de kommende dage vil ske et nyt julemirakel, så antallet af coronasyge, der får brug for at blive indlagt på hospitalet, vil begynde at falde, og presset på sygehusene i hovedstadsområdet dermed vil aftage.

Antallet af indlagte coronapatienter på regionens sygehuse er i løbet af tre uger steget fra godt 100 patienter til 371 i den seneste opgørelse, og det har fået regionen til at igangsætte en nødplan med oprettelse af 200 nye sengepladser til coronapatienter og indkaldelse af personale, der ellers skulle holde fri eller ferie i juledagen.

Men i de seneste dage har der været spæde tegn på, at presset begynder at aftage, forklarede Dorthe Crüger, der er koncerndirektør i Region Hovedstaden på et pressemøde på Rigshospitalet tirsdag eftermiddag.