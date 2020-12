Cyklist uden lys påkørt og dræbt på landevej i Vestjylland

Under forårets lockdown gav ’Du lytter til Politiken’ ordet til nogle af de unge mennesker, der ikke måtte gå i skole. Adrian, som blev sendt hjem fra efterskole, Pelle, som savnede sine venner og Magda, der syntes, det var svært at være alene hjemme. For de unge, var det i sandhed et forsømt forår. Nu er børnene sendt hjem igen. Hør eller genhør de unges fortælling.