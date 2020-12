Fyn og Nordsjælland topper med indbrud i julen

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fyn og Nordsjælland er de politikredse, der er hårdest ramt af indbrud i julen, viser en oversigt søndag fra Rigspolitiet.

De to områder har frem til klokken 06 søndag morgen fået henholdsvis 69 og 61 anmeldelser om den generende form for kriminalitet.

I bunden ligger Bornholm, hvor der slet ikke har været indbrud, og Syd- og Sønderjyllands Politi med 18 sager.

Men i forhold til det foregående år er borgerne sluppet billigt. Det samlede antal indbrud er halvt så mange som i 2019.

Den statistik, som Rigspolitiet opgør over indbrud i julen, strækker fra 18. december og frem. Søndag morgen var der på landsplan anmeldt i alt 447 indbrud.

Netop indbrud får særlig opmærksomhed i det politiforlig, som et bred flertal i Folketinget - dog undtagen Venstre - for nylig nåede til enighed om.

I aftalen indføres et nyt begreb, politigaranti. Borgerne skal for eksempel have garanti for, at politiet rykker ud i løbet af 24 timer, efter at et indbrud er blevet anmeldt.

Hvis gerningsmanden fortsat er i hjemmet, når borgeren slår alarm, skal ordensmagten rykke ud med det samme.

Generelt skal politiet styrke indsatsen på indbrudsområdet, for eksempel skal betjentene blive bedre til at efterforske sagerne, fremgår det.

I årevis er netop politiets evne til dels at hindre og dels opklare indbrud blevet diskuteret. Og der er fortsat et kritisk blik på præstationerne.

Fra 2016 til 2019 er antallet af sigtelser faldet, og sagsbehandlingstiden er øget, fastslog Statsrevisorerne midt i december.

I forhold til sammenlignelige lande sker der mange indbrud i Danmark. Samtidig er opklaringsprocenten relativt lav.

ritzau