92-årige Carl-Einar: »Jeg tror, jeg lever i evighed nu«

Det er en mulighed for livet, at få den vaccine. Jeg tror ikke, der er nogen problemer i det. Det har de lovet, og der er lagt så mange midler i det«.

Carl-Einar Jørgensen med det grå fuldskæg og et finurligt klart blik i øjnene er netop trillet ind ad døren til Kirkestuen på Plejecenter Fælledgården på ydre Østerbro i København. Gesvindt flytter han sig over i den gennem-julede røde lænestol ved siden af det veltrimmede plastikjuletræ.

Om et øjeblik folder Carl-Einar sig ud for rullende kameraer som den perfekte ’vaccineposterboy’ for Sundhedsstyrelsen, danskerne og et fælles håb om ikke bare lysere men også mere normale tider. Også på Fælledgården, der først 4. december tabte kampen for at holde virus fra døren. Siden har 13 af de 280 beboere været syge, nogle er det stadig. To beboere er døde med covid.