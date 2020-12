Mindre blæst reducerer risiko for lukning af Storebæltsbroen

Automatisk oplæsning

Der var søndag varslet særdeles kraftig vind ind over Danmark. Ind til videre er blæsten dog ikke lige så voldsom, som DMI’s prognose havde spået.

Det betyder, at der nu er mindre risiko for, at Storebæltsbroen må lukke. Det skriver Sund og Bælt, som driver broen, på Twitter.

Tidligt søndag morgen var meldingen fra Sund og Bælt, at der var risiko for, at storm ville lukke broen mellem klokken 07 og 17.

»Den aktuelle vindhastighed er lavere end DMI’s prognose, og derfor er risikoen for, at broen lukker, reduceret«, lyder det kort efter klokken 11.

Det er dog for tidligt at afblæse risikoen helt:

»Frem til klokken 18 kan det dog ikke udelukkes, at vinden stiger til stormstyrke. Hvis det sker, vil broen lukke«, skriver Sund og Bælt.

Broen lukkes ved vind af stormstyrke på 25 meter i sekundet. Men det er altså - endnu - ikke søndag blevet aktuelt at lukke broen.

Tidligt søndag morgen blev der dog indført en hastighedsbegrænsning på 50 kilometer i timen på broen.

Her var meldingen, at den forventedes at blive ophævet klokken 19.

ritzau