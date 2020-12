København lukker Rådhuspladsen nytårsaften. I Aarhus tror man ikke på, at det virker

Mens Københavns Politi har besluttet at afspærre Rådhuspladsen nytårsaften, går politiet mindre restriktivt til værks i andre dele af landet.

Generelt vil politiet dog være talstærkt på gaderne for at sikre, at folk ikke stimler sammen i store grupper udendørs på årets sidste aften.

Flere politikredse oplyser, at der vil være øget bemanding denne nytårsaften sammenlignet med tidligere år netop på grund af coronarestriktionerne.

Ifølge chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen fra Østjyllands Politi patruljerer betjentene især omkring de centrale pladser i Aarhus.

»Vi har flere patruljer på arbejde i år end på en normal nytårsaften. Så vi forsøger at være særligt synlige de steder, hvor folk traditionelt samles i Aarhus«, siger Klaus Arboe Rasmussen.

Politiet patruljerer især ved Rådhuspladsen, Store Torv, Harald Jensens Plads, Ingerslevs Boulevard og i en del af midtbyen i øvrigt.

»Når det er sagt, så opfordrer vi kraftigt til, at man ikke søger hen mod disse steder, men at man i stedet bliver på det samme sted med samme selskab hele aftenen«, siger chefpolitiinspektøren.

Mandag meldte Københavns Politi ud, at man vil afspærre Rådhuspladsen i København fra 31. december klokken 16 til 1. januar klokken 9.30.

Men den tilgang har Østjyllands Politi altså fravalgt.

»Hvis vi afspærrede Rådhuspladsen i Aarhus, ville der formentlig ske det, at folk i stedet ville trække over omkring Musikhuset for så at stimle sammen der. Vi har valgt ikke at spærre noget af og i stedet øge vores bemanding«.

»Også fordi det er mere spredt i Aarhus. Der er flere steder, hvor man traditionelt samles«, forklarer Klaus Arboe Rasmussen.

Flere betjente på gaden

Midt- og Vestsjællands Politi sender også flere betjente på arbejde nytårsaften, fortæller pressetalsmand Martin Bjerregaard. Men heller ikke her vil man afspærre udvalgte områder.

»Vi har flere patruljer på gaden end normalt nytårsaften på grund af forsamlingsforbuddet og faren for coronasmitte«, siger han.

Forsamlingsforbuddet betyder, at det ikke er tilladt at være samlet i grupper på mere end ti personer på offentlige steder.

Også Nordjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi fortæller, at man i år vil være særligt synlige i gadebilledet nytårsaften. Men det er ikke planen, at der skal sættes afspærringer op.

»Når I skal skyde nytåret ind, så husk, at forsamlingsforbuddet gælder lige uden for jeres hoveddør«, siger politidirektør Jørgen Abrahamsen fra Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Lad være med, som I måske plejer, at samles fra hele villavejen for at skyde nytåret ind sammen eller at samles på en offentlig plads i byen«.

