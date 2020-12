19-årig beboer anholdt: Ansat på bosted er blevet stukket ihjel

I morgen er det præcis et år siden, at Kina underrettede WHO om flere tilfælde af en ny ukendt sygdom. I oktober fortalte vi historien om den 38-årige italiener Mattia Maestri. Han blev blev syg - på et tidspunkt, hvor corona-virussen stadig var en fjern trussel fra Kina. Han blev vestens første coronapatient. Hvordan var det at vågne op efter tre ugers koma – til en totalt forandret verden? Hør eller genhør Mattias historie.